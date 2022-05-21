Avustralya'da işçi partisi lideri Albanese'in yeni başbakan olması bekleniyor - Haberler

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Avustralya'da işçi partisi lideri Albanese'in yeni başbakan olması bekleniyor

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Avustralya'da işçi partisi lideri Albanese'in yeni başbakan olması bekleniyor

Üç yıl boyunca ülkeyi yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere bugün sandık başına giden Avustralya'da yeni başbakanının İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'nin olması bekleniyor.

Üç yıl boyunca ülkeyi yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere bugün sandık başına giden Avustralya'da yeni başbakanının İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'nin olması bekleniyor.

CNN'de yer alan habere göre, Australian Broadcasting Corporation, 7 News ve Sky News Australia'nın aralarında olduğu üç yayın organı oy sayımı devam ederken seçime ilişkin öngörüde bulundu.

İşçi Partisinin 76 sandalyeli çoğunluğu kazanması öngörülmese de yayın organları, Scott Morrison'ın Liberal-Ulusal Koalisyonu'nun çoğunluk veya azınlık hükümeti kurabileceğine inanmıyor.

Söz konusu yayın organları, ülkenin gelecek başbakanının İşçi Partisi lideri Albanese olacağını öngörüyor.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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