Avustralya'da İşçi Partisi İkinci Kez İktidara Geldi

SİDNEY, 4 Mayıs (Xinhua) -- Federal seçimleri kazandıktan sonra Sidney'de kutlama yapan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese (sağdan ikinci), 3 Mayıs 2025.

Avustralya kamu yayın kuruluşunun verilerine göre Başbakan Anthony Albanese'in liderliğini yaptığı merkez sol İşçi Partisi, federal seçimleri kazanarak ikinci kez iktidara geldi. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)