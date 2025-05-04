Avustralya'da İşçi Partisi İkinci Kez İktidara Geldi

Avustralya'da İşçi Partisi İkinci Kez İktidara Geldi
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Başbakan Anthony Albanese'in liderliğindeki İşçi Partisi, 2025 federal seçimlerini kazanarak yeniden iktidara geldi. Sidney'de düzenlenen kutlamalarla başarıları kutlandı.

SİDNEY, 4 Mayıs (Xinhua) -- Federal seçimleri kazandıktan sonra Sidney'de kutlama yapan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese (sağdan ikinci), 3 Mayıs 2025.

Avustralya kamu yayın kuruluşunun verilerine göre Başbakan Anthony Albanese'in liderliğini yaptığı merkez sol İşçi Partisi, federal seçimleri kazanarak ikinci kez iktidara geldi. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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