Avustralya'da İşçi Partisi İkinci Kez İktidara Geldi
Başbakan Anthony Albanese'in liderliğindeki İşçi Partisi, 2025 federal seçimlerini kazanarak yeniden iktidara geldi. Sidney'de düzenlenen kutlamalarla başarıları kutlandı.
SİDNEY, 4 Mayıs (Xinhua) -- Federal seçimleri kazandıktan sonra Sidney'de kutlama yapan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese (sağdan ikinci), 3 Mayıs 2025.
Avustralya kamu yayın kuruluşunun verilerine göre Başbakan Anthony Albanese'in liderliğini yaptığı merkez sol İşçi Partisi, federal seçimleri kazanarak ikinci kez iktidara geldi. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel