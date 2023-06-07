Avustralya'da İçki Dükkanına Giren Soygun Girişimi

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bir içki dükkanına giren soyguncu, çaldığı viski ve kola paketiyle kaçmaya çalıştı ancak kapının kitli olduğunu fark edince paketi kasiyere bırakıp kaçtı. Polis, soyguncuyu arıyor.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde içki dükkanına giren soyguncu, çaldığı viski ve kola paketiyle kaçmaya çalıştı. Kapının kitli olduğunu fark eden soyguncu, paketi kasiyere bırakıp dükkandan çıktı. Polis, soyguncuyu arıyor.

Olay Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te meydana geldi. Kentte bulunan içki dükkanına giren soyguncu, çaldığı viski ve kola paketiyle dükkandan kaçmaya çalıştı. Soyguncu, dükkanın kapısını zorladı ancak kilitli olduğu için açamadı. Daha sonra elindeki paketi kasiyerin önündeki tezgaha bırakarak dükkandan çıktı. O anlara ait görüntüler, dükkana ait sosyal medya hesabından "Bu adamı tanıyor musunuz?" başlığıyla paylaşıldı. Avustralya polisi, soyguncuyu arıyor.