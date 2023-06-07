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Avustralya'da İçki Dükkanına Giren Soygun Girişimi

Avustralya'da İçki Dükkanına Giren Soygun Girişimi

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Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde içki dükkanına giren soyguncu, çaldığı viski ve kola paketiyle kaçmaya çalıştı. Kapının kitli olduğunu fark eden soyguncu, paketi kasiyere bırakıp dükkandan çıktı. Polis, soyguncuyu arıyor.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde içki dükkanına giren soyguncu, çaldığı viski ve kola paketiyle kaçmaya çalıştı. Kapının kitli olduğunu fark eden soyguncu, paketi kasiyere bırakıp dükkandan çıktı. Polis, soyguncuyu arıyor.

Olay Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te meydana geldi. Kentte bulunan içki dükkanına giren soyguncu, çaldığı viski ve kola paketiyle dükkandan kaçmaya çalıştı. Soyguncu, dükkanın kapısını zorladı ancak kilitli olduğu için açamadı. Daha sonra elindeki paketi kasiyerin önündeki tezgaha bırakarak dükkandan çıktı. O anlara ait görüntüler, dükkana ait sosyal medya hesabından "Bu adamı tanıyor musunuz?" başlığıyla paylaşıldı. Avustralya polisi, soyguncuyu arıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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