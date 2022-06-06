Avustralya'da Google'a, "karalama" suçundan 500 bin doların üstünde ceza - Haberler

Avustralya'da Google'a, "karalama" suçundan 500 bin doların üstünde ceza Avustralya'da mahkeme, eski bir siyasi yetkiliyi "karalamaya" yönelik yayınları nedeniyle Google'a 515 bin dolar ceza kesti. Avustralya'da mahkeme, eski bir siyasi yetkiliyi "karalamaya" yönelik yayınları nedeniyle Google'a 515 bin dolar ceza kesti. Yeni Güney Galler eyaletinin eski Başbakan Yardımcısı John Barilaro, Youtube platformu üzerinden hakkında yayınlanan videolar nedeniyle Google'a açtığı davayı kazandı. Federal Mahkeme Yargıcı Steven Rares kararında, Barilaro'nun videolarda "ırkçı, hakaret dolu ve karalayıcı bir kampanyanın hedefi" olduğunu belirtti. Mahkeme, Google'un Youtube kanalında yayınladığı iki video nedeniyle Barilaro'ya 515 bin dolar ödenmesine hükmetti. Barilaro'nun avukatı Paul Svilans, Google'dan 2020 yılının sonlarında yayınlanan videoların kaldırılmasını talep ettiklerini ancak bu taleplerine olumlu karşılık alamadıklarını kaydetti. AA / Şeyma Uzundere - Güncel Avustralya Google Güncel Haberler

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