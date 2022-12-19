Avustralya'da Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle 200'den Fazla Kişi Hastalandı Güncel Haberler SİDNEY, 19 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentindeki bir süpermarkette sebze satın alan müşteriler, 19 Aralık 2022. Avustralya'da birkaç eyalette yaygın şekilde meydana gelen gıda güvenliğiyle ilgili olaylarda 200'den fazla kişi hastalandı ve birçoğu hastaneye kaldırıldı. SİDNEY, 19 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentindeki bir süpermarkette sebze satın alan müşteriler, 19 Aralık 2022. Avustralya'da birkaç eyalette yaygın şekilde meydana gelen gıda güvenliğiyle ilgili olaylarda 200'den fazla kişi hastalandı ve birçoğu hastaneye kaldırıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, bebek ıspanak yedikten sonra en az 200 kişi semptomlara maruz kalırken, Avustralya'nın dört büyük süpermarket zinciri kontamine olmuş ürünleri raflardan kaldırdı. (Fotoğraf: Wang Zelong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Avustralya Aralık Güncel Haberler

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