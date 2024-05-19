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Avustralya'da Filistin ve İsrail Yanlıları Arasında Arbede: 6 Gözaltı

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Avustralya'da Nekbe'nin 76. yıl dönümü dolayısıyla Melbourne kent merkezinde Filistin destekçileri ile İsrail yanlısı göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı. Polis, iki ayrı gösteri grubunun karşı karşıya gelmemesi için önlemler alınmasına rağmen kısa süreli arbede yaşandığını belirtti.

Avustralya'da, Nekbe'nin 76. yıl dönümü dolayısıyla Melbourne kent merkezinde bir araya gelen Filistin destekçileri ile İsrail yanlısı göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre polis, yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı iki ayrı gösteri grubunun, karşı karşıya gelmemeleri için alınan önlemlere rağmen yollarının kesiştiğini ve kısa süreli arbede yaşandığını belirtti.

Victoria polisinin açıklamasında, gösterilerde şiddeti önlemek ve güvenliği sağlamak için büyük çaba sarf edildiği bildirildi. Açıklamada, "Polisin tepkisi, iki grubu ayırma konusunda büyük oranda başarılı oldu. Ancak yaşanan olaylarda 6 kişi gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştır." denildi.

Gözaltına alınanların hangi gruptan olduğu konusunda bilgi verilmeyen açıklamada, serbest bırakılan 6 kişinin mahkemeye çağrılacağı aktarıldı.

Nekbe'nin 76. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, "Biz antisemitik değiliz. Biz soykırıma karşıyız." yazılı pankartlar taşıdı, Avustralya hükümetini, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı sessiz kalmak ve soykırıma destek vermekle suçladı.

Öte yandan İsrail yanlısı gösteriye, aralarında Senatör James Patterson'ın da yer aldığı Avustralya Liberal Partili bazı siyasetçiler de katıldı.

Avustralya'nın birçok üniversitesinde öğrencilerin Filistin'e destek protestoları sürüyor

Avustralya'da çeşitli üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri kamp ve yürüyüşlerle devam ediyor.

Filistin'e ve ABD'deki öğrenci gösterilerine destek amacıyla Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney Üniversitesinde başlayan eylemler, Melbourne, Brisbane ve Adelaide'deki üniversitelerin yanı sıra başkent Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesine de sıçradı.

İşçi Partisi hükümeti, söz konusu gösterilere karşı daha itidalli açıklamalar yapmaya çalışırken, muhalefetteki Liberal Parti üyeleri, protestolara, "antisemitik" olduğu gerekçesiyle daha sert müdahalede bulunulması gerektiği çağrısı yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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