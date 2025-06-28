Avustralya'da Filistin Gösterisinde Yeşiller Partisi Adayı Yaralandı

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Sydney'deki Filistin'e destek gösterisinde Yeşiller Partisi adayı Hannah Thomas, polis müdahalesi sonucu yüzünden yaralandı. Thomas'ın sağ gözünün görme yetisini kaybetme riski bulunuyor.

Avustralya'daki Filistin'e destek gösterisinde, mayıs ayındaki seçimlerde Yeni Güney Galler eyaletinde Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'e karşı Yeşiller Partisinin adayı olarak yarışan Hannah Thomas gözünden yaralandı.

ABC News'in haberine göre, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney kentinde bir grup, İsrail'e savunma alanında destek verdiği ve İsrail tarafından kullanılan jet uçaklarına parça tedarik ettiği gerekçesiyle bir şirketi protesto etti.

Filistin'e desteklerini ifade eden ve bu şirketin İsrail ile olan bağlantısını sonlandırmasını isteyen göstericilere polis sert müdahalede bulundu. Aralarında Yeşiller Partisi adayı Thomas'ın da olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından polisten yapılan açıklamada, gözaltına alındığı sırada yüzünden yaralanan Thomas'ın, tedavi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Ailesi ise 35 yaşındaki Thomas'ın sağ gözünün görme yetisini kaybedebileceğini ifade etti.

Yeşiller Partisi, polisin sert müdahalesini eleştirerek, Thomas'ın yaralanmasına ilişkin bağımsız bir inceleme yapılması çağrısında bulundu.

Thomas, mayıs ayındaki genel seçimde mevcut Başbakan Albanese'e karşı yarışmış, yüzde 25 oyla ikinci sırada yer almıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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