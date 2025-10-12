Avustralya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İsrail'in iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırımın ateşkesle sonuçlanmasının ardından Avustralya'da binlerce kişi, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Başkent Canberra, Melbourne, Perth, Sydney, Adelaide ve Cairns başta olmak üzere yurt çapında 27 kentte Filistin'e destek gösterileri yapıldı.

Gösterilere, binlerce kişi katıldı.

İsrail'i protesto eden göstericiler, " İsrail, Gazze/Batı Şeria'dan defol", " İsrail'e yaptırım" ve "Soykırımı fonlamayı durdurun" gibi pankartlar açtı.

Eylemciler, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyerek, Filistin'e destek sloganları attı.

Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Soykırım sürüyorken nasıl ateşkes var diyebiliriz? Ateşkes ölümlerin sona ermesi anlamına gelir fakat görüyoruz ki biz ateşkes hakkında konuşurken Filistin'deki masum insanlar bombalanmaya devam ediyor. Dolayısıyla Filistinliler kendi kaderlerini kendileri tayin edip kendi hayatlarının sorumluluğunu üstlenene kadar ateşkes olmayacak." dedi.

Filistin destekçisi aktivist Mai Saif ise Gazze'de ateşkese varılmasından memnun olduğunu belirterek, "Gazze hala kuşatma ve ambargo altında. Filistin adil ve özgür olana dek protestolarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Saif, ateşkese bağlı kalıp kalmama konusunda İsrail'in güvenilmez olduğunu vurguladı. Ateşkesin saldırıları yalnızca geçici olarak durduracağını vurgulayan Saif, bunun, Gazze halkının öldürülmesinin ve açlık çekmesinin sona ereceği anlamına gelmediğini ifade etti.

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) yürüttüğü ITRİ Kültür ve Sanat Programının Danışmanı Hasan Özer ise Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında Melbourne'e geldiğini ve bu vesileyle yürüyüşe katıldığını söyledi.

Türkiye'de de zaman zaman Filistin için büyük etkinlikler yapıldığını dile getiren Özer, "Televizyonlardan gördüğümüz Batı odaklı bu protestoların bir tanesinin içinde olmak çok heyecan verici. Belki aynı dinden değiliz ama aynı dünya görüşünde olduğumuz insanların olduğunu bilmek bizim için çok özel, çok özel bir tecrübe burası." ifadelerini kullandı.