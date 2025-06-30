Avustralya'da Emtia İhracatında Beklenen Düşüş

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Avustralya'nın emtia ihracat değerinin, küresel ticaret engelleri nedeniyle önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 8,5 oranında düşmesi bekleniyor. Ticareti etkileyen belirsizlikler, işletmelerin daha ihtiyatlı davranmasına yol açarak ticari faaliyetleri zayıflatıyor.

KANBERRA, 30 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'da emtia ihracat değerinin, küresel ticaret engelleri nedeniyle önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 8,5 oranında düşmesi bekleniyor.

Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı üç ayda bir yayımlanan kaynaklar ve enerji raporunun son versiyonunda gelecek iki yıl içinde emtia ihracat hacminde hafif bir artış öngörülürken, kazançlarınsa düşmesinin beklendiği belirtildi.

Rapora göre Avustralya'nın 2024-25 döneminde 385 milyar Avustralya doları (251,7 milyar ABD doları) düzeyindeki emtia ihracatının toplam değerinin, 2026-27 döneminde yüzde 8,5 azalarak 352 milyar Avustralya dolarına (230,1 milyar ABD doları) düşmesi bekleniyor.

Artan ticaret engelleri ve bu engellerin ne kadar yükseleceğine ilişkin "belirsizliğin", ABD ile büyük ortakları arasındaki ticareti sekteye uğrattığına ve işletme ve müşterilerin "bekle-gör" yaklaşımı benimsemesine neden olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, "Daha ihtiyatlı davranılması, ticari faaliyetlerin giderek zayıflamasına yol açtı. Avustralya'nın mal sattığı ülkelerin etkilenmesi nedeniyle söz konusu belirsizliğin dünya emtia talebini etkilemesi de olası" ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Anthony Albanese, pazartesi günü sabah saatlerinde başkent Kanberra'da düzenlendiği basın toplantısında ABD'nin Avustralya'dan yapılan ithalata an itibarıyla yüzde 10 olarak uyguladığı gümrük vergilerinin sıfır olması gerektiği konusunda çok net argümanlar ortaya koyduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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