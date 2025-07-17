Avustralya'da Düşük Doğurganlık Oranı Nüfus Azalmasına Sebep Olabilir

Avustralya'da yayımlanan rapor, ülkedeki düşük doğurganlık oranlarının nüfusta azalmaya sebep olabileceğine işaret etti.

SBS News'un haberine göre, Avustralya'da danışmanlık şirketi olarak hizmet veren KPMG, ülkenin doğurganlık oranlarına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, 2023'te gerçekleşen 285 bin doğumun 2024'te 292 bin 500'e çıktığı kaydedilse de doğumların hala Kovid-19 salgını öncesine kıyasla düşük kaldığı belirtildi.

2024'teki doğurganlık oranlarının 1,51 seviyesinde olduğu aktarılan raporda, bunun nüfus büyümesinin sürdürülebilmesi için gerekli 2,1 oranından düşük olduğuna dikkati çekildi.

Raporda ayrıca doğurganlık oranlarının büyük şehirlerde, diğer bölgelere kıyasla daha düşük olduğu ortaya kondu.

Raporda Avustralya'da düşük doğurganlık oranlarına bağlı olarak nüfusun azabileceği kaydedildi.

Ölümler doğumları geçebilir

Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) Sosyal Politika Araştırma Merkezi yetkililerinden Liz Allen, rapordaki değerlerin "endişe verici" olduğunu belirtti.

Ülkede doğurganlık oranlarının 1970'lerden bu yana düşüş eğilimi gösterdiğinin altını çizen Allen, durumun artık "kritikleşmeye" başladığına işaret etti.

Allen ayrıca 2050'li yılların ortalarına gelindiğinde Avustralya'daki ölümlerin, doğum sayılarını geçebileceği değerlendirmesinde bulundu.