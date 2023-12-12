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Avustralya'da düşen uçakta çocuk ve erkek hayatını kaybetti

12 Aralık 2023 10:36 Güncelleme: 10:38 Abone Ol

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeyinde düşen küçük uçakta bir çocuk ve bir erkeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçak, Winegrove Road üzerinde elektrik hatlarına çarptıktan sonra alev aldı. Polis, uçaktaki 30 yaşlarında bir erkek ve 10 yaşından küçük bir çocuğun öldüğünü duyurdu.