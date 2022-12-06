Avustralya'da Dünyanın En Büyük Radyo Teleskobunun İnşaatına Başlandı

Avustralya'nın ev sahipliğindeki ilk mega bilim projesi olan ve 50 yılı geçen kullanım süresi boyunca önemli teknolojik ilerlemeler sağlaması beklenen dünyanın en büyük radyo teleskopu Kilometre Kare Dizisi'nin (SKA) inşası ülkenin Batı Avustralya eyaletinde başlatıldı.

İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) tarafından sağlanan fotoğrafta, Avustralya'daki Avustralya Kilometre Kare Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) radyo teleskopu görülüyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: CSIRO/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Avustralya'nın ev sahipliğindeki ilk mega bilim projesi olan ve 50 yılı geçen kullanım süresi boyunca önemli teknolojik ilerlemeler sağlaması beklenen dünyanın en büyük radyo teleskopu Kilometre Kare Dizisi'nin (SKA) inşası ülkenin Batı Avustralya eyaletinde başlatıldı.

KANBERRA, 6 Aralık (Xinhua) -- Dünyanın en büyük radyo teleskopunun inşaatı, Avustralya'nın iç kesimlerinde başladı.

Otuz yıllık bir geliştirme sürecinin ardından, İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) Pazartesi günü ülkenin Batı Avustralya eyaletinde Kilometre Kare Dizisi'nin (SKA) inşaatına başladı.

16 ülke arasında bir işbirliği olan SKA, başlangıçta SKA Gözlemevi (SKAO) tarafından işletilen, Batı Avustralya'daki SKA-Düşük ve Güney Afrika'nın Karoo bölgesindeki SKA-Orta olmak üzere iki teleskop dizisinden oluşacak.

Tamamlandığında, 130.000'den fazla anten içeren SKA-Düşük, gökyüzünü mevcut benzer teleskoplardan 135 kat daha hızlı haritalayabilecek.

SKA, gökbilimcilerin, yıldızların ve galaksilerin oluştuğu zamanlardaki evrenin erken tarihine bakmalarına olanak sağlayacak.

Avustralya'nın ev sahipliğindeki bu ilk mega bilim projesinin, 50 yılı geçen kullanım süresi boyunca önemli teknolojik ilerlemeler sağlaması bekleniyor.

CSIRO CEO'su Larry Marshall, eyaletin başkenti Perth'in yaklaşık 800 kilometre kuzeyindeki inşaatın başlamasının Avustralya bilim topluluğu için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Marshall yayınlanan basın açıklamasında, "SKA projesinin son yirmi yılda kaydettiği ilerleme, evreni her zamankinden daha fazla görmemize olanak sağladı. Evreni daha iyi anlayarak gezegenimizin karşı karşıya olduğu büyük zorlukları çözmek için teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla hem yeni hem de eski nesillere ilham verdi ve inovasyonu yönlendirdi" dedi.

CEO sözlerini, "SKA-Düşük inşaatının sahada başlaması, hem CSIRO hem de küresel astronomi topluluğu içinde birçok hayalin en yüksek noktası ve bu keşif yolculuğundaki yeni adım. CSIRO, bilimin sağladığı daha iyi bir gelecek için SKAO ile önemli bir ortak olmaktan onur duyuyor" diyerek tamamladı.

CSIRO, teleskopları inşa etmek ve işletmek için SKAO ile işbirliği yapıyor.