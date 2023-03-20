Avustralya'da doğumda nüfusa kaydettirilmeyen yüzlerce Aborjin var

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde yerli halk Aborjinlerden yüzlerce kişinin doğumda nüfusa kaydedilmediği ortaya çıktı.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Batı Avustralya'yı ocakta vuran sel felaketinde evleri sular altında kalan halk, kişisel malları ile önemli evraklarını kaybetti.

Yetkililerin, söz konusu evrakları yenileme çalışmalarında, Batı Avustralya'nın Derby bölgesinde yüzlerce kişinin doğumda nüfusa kaydedilmediği fark edildi.

Derby Başkanı Geoff Haerewa, doğumda kaydedilmeyenlerin olmasına ve bunların ailelerinin verdiği adlarının dışında bir kimlikleri olmamasına oldukça şaşırdığını söyledi.

Haerewa, Derby'deki yüzlerce kişinin hüviyetsiz olduğunu belirtti.

Çocukların kaydettirilmemesi için birçok neden olabileceğine işaret eden Haerewa, sistemin bir yerinde açıklık olduğuna dikkati çekti.

"Kaydedilmeyen kişilerin arada kaynadığını" belirten Haerewa, sistemin sorunla dolu olduğunu dile getirdi.

Yeni bir sorun değil

Aborjinlerle ilgili çalışmalar yürüten hayır kurumu "Emama Nguda Aboriginal Corporation"ın yetkililerinden Ben Burton ise yerli halktan birçok kişinin doğumda nüfusa kaydedilmemesinin yeni bir sorun olmadığını ancak yaşanan afetin konuyu yeniden gündeme getirdiğini ifade etti.

Burton, hastanelerle doğum kayıtlarının yapıldığı birimler arasında kopukluk olduğuna işaret ederek, doğum kayıt işlerinin sorunla dolu olduğunu kaydetti.

Ülkede yıllar önce doğan insanların kurallara uygun şekilde kaydedilmedikleriyle karşılaştıklarını aktaran Burton, ancak hastanelerde doğan, modern dünyada yaşayan insanların da hala kaydı olmadığına dikkati çekti.

Her yıl doğumda kaydedilmemiş 50 ila 100 kişinin iş bulma kurumlarına başvurduğu bilgisini veren Burton, ebeveynlerin çocuklarını kaydettirmesi konusunda bazı zorlukla karşılaştıklarını, İngilizce bilmeyen ve erişimi kısıtlı olan toplumlarda yaşayanlar olduğunu anımsattı.

Diğer yandan Batı Avustralya Sağlık Hizmetleri yetkilileri, doğumda kaydı olmayan kişilerin tespit edilerek nüfusa kaydedilmeleri için gerekli desteğin verileceğini taahhüt etti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Aralık 2019 verilerine göre, Batı Avustralya'da dünyaya gelen her 6 Aborjin çocuktan 1'i nüfusa kaydettirilmiyor.