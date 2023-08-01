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Avustralya'da Çocuk Bakıcısı 91 Kız Çocuğunu İstismar Etti

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Avustralya'da bir dönem çocuk bakıcısı olarak çalışan kişiye, 91 kız çocuğunu istismar ettiği ve bu eylemlerini videoya çekerek internette paylaştığı iddiasıyla 1623 suçlama yöneltildi. Polis, söz konusu suçların 15 yıllık süre zarfında Avustralya ve yurt dışında işlendiğini belirtti. 45 yaşındaki zanlının, 21 Ağustos'ta çıkacağı mahkemede müebbet hapis cezası alması bekleniyor.

Avustralya'da bir dönem çocuk bakıcısı olarak çalışan kişiye, 91 kız çocuğunu istismar ettiği ve bu eylemlerini videoya çekerek internette paylaştığı iddiasıyla 1623 suçlama yöneltildi.

Avustralya polisi, 91 kız çocuğunu istismar eden eski bakıcı hakkında açıklama yaptı.

Polis, eskiden çocuk bakıcılığı yapan zanlının kız çocuklarını istismar ettiğini ve telefonuna kaydettiği görüntüleri internette paylaştığını ifade etti.

Polis, söz konusu suçların 15 yıllık süre zarfında Avustralya ve yurt dışında işlendiğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, 1623 suçlama yöneltilen 45 yaşındaki zanlının, 21 Ağustos'ta çıkacağı mahkemede müebbet hapis cezası alması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel

Avustralya Güncel Haberler

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