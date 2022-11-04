Avustralya'da "Çin Bugün" İsimli Sanat Haftası Başladı

2022 "Çin Bugün" Sanat Haftası, Çin ile Avustralya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü dolayısıyla Avustralya'nın Melbourne kentinde Perşembe günü başladı.

Sanat haftası kapsamında Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinden seramik sanat eserleri ile kuzeydoğudaki Heilongjiang eyaletinden tablo ve baskılar yer alıyor.

SES 1 (İngilizce): ROBİN MATTHEWS, Avustralya Çin Dostluk Derneği'nin eski Ulusal Başkanı:

"Bu, diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutlamak, yaptığımız tüm iyi şeylere dönüp bakmak, ilişkilerin daha nerelere taşınabileceğini görmek, aynı zamanda gelecek 50 yıl için ileriye doğru bakmaya yönelik büyük bir fırsat. Avustralya ile Çin arasında gelecekte daha da iyi ilişkiler kurulmasını sabırsızlıkla bekliyorum."

SES 2 (Çince): SONG YANQUN, Çin'in Kanberra Büyükelçiliği'nin kültürden sorumlu Büyükelçi Müsteşarı:

"Sanat, farklı ülkelerden insanlar tarafından konuşulan ortak bir dil. Yerel sakinler de dahil olmak üzere ziyaretçilerin, Çin sanatına ve sanatın gücüne karşı olan sevgisini görebiliyoruz. Sergiye daha fazla ziyaretçinin geldiğini ve Çin kültürüne hayran kaldıklarını görmek istiyoruz. Ayrıca bu etkinliğin, ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 50. yıldönümü kutlamalarına hız kazandırmasını da umuyoruz."

Çin Edebiyat ve Sanat Çevreleri Federasyonu, Çin'in Kanberra Büyükelçiliği ve Çin'in Melbourne Başkonsolosluğu'nun ortaklaşa ev sahipliği yaptığı sanat haftası, Pasifik Sanat Merkezi'nde 10 Kasım'a kadar devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Melbourne'den bildiriyor. (XHTV)