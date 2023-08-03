Avustralya'da Büyük Bariyer Resifi üzerindeki iklim değişikliği etkileri geri döndürülemez hale gelecek

Avustralya hükümetinin hazırlattığı bir rapora göre, iklim değişikliğinin Avustralya'da yer alan ikonik Büyük Bariyer Resifi üzerindeki etkileri birkaç on yıl içinde geri döndürülemez hale gelecek. Raporda, resif yönetimini iyileştirmeye yönelik olarak çeşitli tavsiyeler yer alıyor.

KANBERRA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya hükümetinin hazırlattığı bir rapora göre, iklim değişikliğinin Avustralya'da yer alan ikonik Büyük Bariyer Resifi üzerindeki etkileri birkaç on yıl içinde geri döndürülemez hale gelecek.

Avustralya Bilim Akademisi'nin (AAS) Perşembe günü yayımladığı raporda Büyük Bariyer Resifi'nin, farklı emisyon senaryolarına göre olası geleceği değerlendirildi.

Raporda, küresel karbon emisyonları dengelense de dengelenmese de, dünyanın en büyük mercan resifindeki hasarın giderilmesinin 2050 yılına kadar imkansız hale gelebileceği sonucuna varıldı.

AAS Başkanı Chennupati Jagadish basın açıklamasında, "Rapor, sırf başlamış olduğumuz için devam ettiğimiz mevcut gidişatın, Büyük Bariyer Resifi için en iyi çözümü sunmadığını hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Jagadish, "Rapor, orta vadede resifin sağlığındaki gerilemeyi yavaşlatmak için bazı fırsatların bulunduğunu ancak bunun için Avustralya'nın daha fazla önlem alması gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

Raporda resif yönetimini iyileştirmeye yönelik olarak mevcut sistemin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi, yerli halkın arazi yönetimiyle bilgisinden daha fazla yararlanılması, Büyük Bariyer Resifi'nin ekolojik verilerinin standartlaştırılması ve merkezileştirilmesi gibi çeşitli tavsiyeler yer alıyor.¦