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Avustralya'da Bulunan Fosil Amfibi Bir Sürüngene Ait Çıktı

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Bilim insanları, Avustralya'da 1997'de Mihail Mihaildis isimli çiftçi tarafından bulunan fosilin, amfibi bir sürüngene ait olduğunu tespit etti. Fosilin, 240 milyon yıl önce Avustralya'da yaşayan 1,5 metre uzunluğundaki bir sürüngene ait olduğu belirlendi.

Bilim insanları, Avustralya'da 1997'de Mihail Mihaildis isimli çiftçi tarafından bulunan fosilin, amfibi bir sürüngene ait olduğunu tespit etti.

Avustralya'nın yerel basınında yer alan haberlere göre, 1997'de ülkede bulunan ve Mihaildis tarafından müzeye teslim edilen fosilin kertenkele benzeri bir sürüngene ait olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları fosilin, 240 milyon yıl önce Avustralya'da yaşayan amfibi bir hayvana ait olduğunu kaydetti.

"Arenaepeton supinatus" adı verilen sürüngenin, 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor.

Fosilin teşhisini yapan Paleontolog Lachlan Hart ise fosili ilk defa 12 yaşında müzeye gittiği sırada gördüğünü aktardı.

Hart ayrıca, fosilin tüm iskeletinin korunmuş olmasının çok nadir bir durum olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel

Avustralya Güncel Haberler

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