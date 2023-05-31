Avustralya'da 107 milyon yıllık pterozor fosilleri keşfedildi

Avustralya'da bulunan 107 milyon yıllık kemik fosilleri incelenerek, dev sürüngenlerin bir zamanlar Avustralya semalarında uçtuğu ortaya çıktı. Fosiller, gerçek anlamda uçacak şekilde evrimleştiği bilinen ilk omurgalı tür olan pterozorlara ait olduğu teyit edildi. Bulunan kemikler, Avustralya'da kendi türünde keşfedilen en eski kalıntılar olma özelliğini taşıyor.

SİDNEY, 31 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'da keşfedilen 107 milyon yıllık kemik fosillerini inceleyen bilim insanları, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada bir zamanlar Avustralya semalarında dev sürüngenlerin uçtuğunu ortaya koydu.

İki küçük fosil, Avustralya'nın Victoria eyaletinde 1980'lerde bulunmuştu ancak araştırmacılar bu fosillerin kökenini yeni tayin edebildi.

Salı günü Historical Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre Curtin Üniversitesi, Avustralya Dinozorlar Çağı Doğal Tarih Müzesi, Monash Üniversitesi ve Victoria Müzeler Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, fosillerin gerçek anlamda uçacak şekilde evrimleştiği bilinen ilk omurgalı tür olan pterozorlara ait olduğunu teyit etti.

Fosiller, pelvis kemiğinin bir bölümünden ve sol kanatta bulunan bir kemikten oluşuyor ve bir avuç içine sığacak büyüklükteler.

Pterozorlar, Mezozoik Çağ'da dinozorlarla birlikte yaşamış uçan sürüngenler olarak biliniyor. Bulunan kemikler, Avustralya'da kendi türünde keşfedilen en eski kalıntılar olma özelliğini taşıyor.

Baş araştırmacı ve Curtin Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Adele Pentland, "Pterozorlar tüm dünyada nadir görülen bir tür olduğu için, Victoria gibi yüksek paleo enlem konumlarında sadece birkaç kalıntısı keşfedilmiştir. O yüzden bu kemikler, pterozorların nerelerde yaşadığı ve ne kadar büyük oldukları konusunda daha iyi fikir veriyor" dedi.

Pentland, "Kemikleri analiz ettiğimizde, yaklaşık 107 milyon yıl önce Victoria'nın ormanlarında yaşamış olan, Avustralya'nın ilk genç pterozorunun varlığını teyit ettik" şeklinde konuştu.

Pentland, Kretase Dönemi (145-66 milyon yıl önce) sırasında Avustralya'nın bugün bulunduğu konuma kıyasla daha güneyde olduğunu ve o zamanlar kutup dairesinde yer alan Victoria eyaletinin kış aylarında haftalarca karanlıkta kaldığını vurguladı.

Uzman, "Sert mevsimsel koşullara rağmen pterozorların bir şekilde hayatta kalmanın ve gelişmenin yolunu bulduğu açık" diye ekledi.

Makalenin eş yazarı ve Victoria Müzeler Araştırma Enstitüsü'nde omurgalı paleontolojisi kıdemli küratörü olan Tom Rich, bu fosillerin kökeninin anlaşılmasının son derece tatmin edici olduğunu söyledi.

"Bu fosiller, 100'den fazla gönüllünün 10 yılı aşan bir süre boyunca sergilediği emek yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Çalışma kapsamında Dinozor Koyu'nda deniz kenarındaki bir uçurumda 60 metreden fazla tünel kazılarak söz konusu iki fosil bulundu" diyerek sözlerini sonlandırdı.