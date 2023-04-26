Avustralya'da bir sürücü trafik cezasını ödememek için ölen pilotun kimlik bilgilerini kullandı

Avustralya'da direksiyon başında telefonunu kullanırken yakalanan kadın, ocak ayında Queensland eyaletinde 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında ölen pilotun kimlik bilgilerini kullanarak cezadan kurtulmaya çalıştı.

BBC'nin haberine göre, trafikte yaptığı ihlal nedeniyle cezalandırılmak istemeyen Stephanie Louise Bennett isimli kadın, kazada ölen İngiltere doğumlu pilot Ashley Jenkinson'ın ölüm ilanındaki ayrıntıları kullandı.

Polis, 33 yaşındaki Bennett'e ocak ayı başlarında, direksiyon başında telefonunu kullanırken yakalanmasından kısa bir süre sonra para cezası verildiğini bildirdi.

Para cezasına internetten itiraz eden Bennett, suçun aralık ayında işlendiğini ve o sırada sürücünün hiç tanımadığı Jenkinson olduğunu iddia etti.

Ancak bu durum Jenkinson'ın ortağının şikayetiyle ortaya çıktı. Jenkinson'ın ortağı, kazadan haftalar sonra trafik para cezasının gelmesiyle bu durumu yetkililere bildirdi.

Hakkında açılan davada dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı suçlamalarını kabul eden Bennett'in, gelecek ay hüküm giymesi bekleniyor.

Queensland eyaletinde, ocak ayında, iki helikopterin havada çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 9 kişi yaralanmıştı.