Avustralya'da Bir Süpermarket Engelli Öğrencilerin 'Pratik' Yapmalarına Yönelik Mağaza Açtı

SİDNEY, 4 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Coles, öğrencilerin yaşam becerileri geliştirmeleri ve iş deneyimi kazanmalarına yardımcı olmak için engellilere yönelik bir okulda tam işlevli bir "pratik" yapma mağazası açtı. Sidney'in kuzeyinde yer alan St Lucy's Okulu; otizm, duyusal bozukluklar ve zihinsel engellilik dahil geniş bir yelpazede engelli gençlerin eğitimi konusunda uzmanlaşmış bulunuyor. Çarşamba günü duyurulduğu üzere Coles tarafından okulun yerleşkesinde kurulan süpermarket ilkokul öğrencilerinin kendi başlarına alışveriş pratiği yapmalarına ve kılavuzlu iş deneyimi elde etmelerine imkan veriyor.

St Lucy's Okulu Müdürü David Raphael, bu girişimin öğrenci ve öğretmenlere sahici ve tanıdık bir ortamda öğrenme ve öğretme imkanı vermenin harika bir yolu olduğunu söyledi. Raphael, "St Lucy's Okulu'ndaki Coles mağazası, öğrencilerimize işyerinde güvenlik konusunu öğretmemiz ve işyeri ve ötesinde etkin iletişim, işbirliği ve kişiler arası ilişkiler için gerekli önemli beceriler geliştirmelerine yardımcı olmamız için güvenli bir ortam sağlıyor" diye konuştu. Proje, süpermarketin erişilebilirlik ve engellilere yönelik kapsayıcılığın savunulmasına ilişkin daha genel hedefleri kapsamında geliştirildi.

Coles Genel Müdürü ve Coles Erişilebilirlik Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Martin Smithson, süpermarketin öğrencilere istihdam için yol açacak, gerçek yaşama yönelik pratik beceriler kazandırmak üzere tasarlandığını belirtti. Smithson, "Kazançlı istihdam, güvenlik ve bağımsızlığa giden bir yoldur ve ülkenin en büyük işverenlerden biri olarak önemli bir rolümüz olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Coles, 3.000'in üzerinde engelliyi istihdam ediyor ve engelliler toplam işgücünün yaklaşık yüzde üçünü oluşturuyor. Coles engellilere yönelik uygun iş bulma imkanları da sunuyor.

Xinhua / Güncel