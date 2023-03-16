Avustralya'da Bir Müze Dünyanın En Büyük Dinozorunu Sergileyecek

SİDNEY, 16 Mart (Xinhua) -- Avustralya'da bulunan Queensland Müzesi, Cuma günü başlayacak olan "Patagonya Dinozorları" adlı son sergisinde dünyada şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük dinozoru sergileyecek.

SİDNEY, 16 Mart (Xinhua) -- Avustralya'da bulunan Queensland Müzesi, Cuma günü başlayacak olan "Patagonya Dinozorları" adlı son sergisinde dünyada şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük dinozoru sergileyecek.

Triyas, Jura ve Kretase dinozor dönemlerinin çoğunu kapsayan sergide, devasa et yiyicilerden küçük otçullara kadar 13 dinozor türü, 16 iskelet maketi ve Güney Amerika'dan gerçek fosiller yer alacak.

Ziyaretçiler, yaklaşık 100 milyon yıl önce yaşamış bitki yiyen bir dinozor olan Patagotitan mayorum'un yaklaşık 70 ton ağırlığında ve 38 metre uzunluğundaki gerçek boyutlu bir kopyasını görme imkanına sahip olacak.

Queensland Müze Ağı'nın CEO'su Jim Thompson Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Patagotitan gezegenimizde yürüdüğü bilinen en büyük canlı ve otobur ornithopod dinozorumuz Muttaburrasaurus'tan 15 kat daha ağır ve Kültür Bölgesi'ndeki Balina Alışveriş Merkezi'nde bulunan Queensland Kambur Balinası'ndan da 20 metreden daha uzun" dedi.

Thompson, "Bu dinozorun ölçeği ve büyüklüğü hayret verici. Ziyaretçiler bu tarih öncesi varlıkların yanında durduklarında Patagotitan'ın iskeletini sergi alanına sığdırmanın ne kadar zor olduğunu keşfedecekler" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kretase döneminin vahşi yırtıcısı olan 6 tonluk dev etobur Tyrannotitan chubutensis ve sadece 75 santimetre boyundaki dünyanın en küçük dinozoru Manidens condorensis gibi diğer büyüleyici dinozorlar da sergide yer alacak.

Sergi 2 Ekim'e kadar devam edecek.