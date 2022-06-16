Avustralya'da bir kişi, forklift kullanarak arabasının çalınmasına engel oldu Avustralya'da bir kişi, arabasını çalmaya çalışan kadın hırsıza forklift kullanarak engel oldu. Avustralya'da bir kişi, arabasını çalmaya çalışan kadın hırsıza forklift kullanarak engel oldu. BBC'nin haberine göre, Brisbane kentine bağlı Logan bölgesinde bir kadın, Brendan Mills adlı kişinin arabasını çalma teşebbüsünde bulundu. Mills, evine geldiğinde hırsızın kaçmak üzere olduğunu belirterek hırsıza "Evdeyiz, yakalandınız, arabadan inin." dediğini aktardı. Hırsızın arabadan inmek istemediğini söyleyen Mills, forklift kullanarak aracını yukarı doğru kaldırdı. Kısa sürede olay mahalline gelen polis, hırsızı araçtan indirdi. Polis yetkilileri, kadının, arabayı çalma teşebbüsünden önce eve girip kıyafetlerini değiştirdiğini ve duş aldığını söyledi. Motorlu taşıtı yasa dışı kullanmak ve hırsızlıkla suçlanan kadının temmuzda mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi. AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel Avustralya Güncel Haberler

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