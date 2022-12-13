Avustralya'da Bir Hayvanat Bahçesi, Dev Panda Bölmesine Giren Öğrencinin Ardından Güvenliği Gözden Geçirecek

KANBERRA, 13 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın önde gelen hayvanat bahçelerinden Adelaide Hayvanat Bahçesi, bir öğrencinin çitleri aşarak dev panda bölmesine girmesinin ardından güvenlik incelemesi başlattı.

Bir ortaokul öğrencisinin Pazartesi günü, düşen cep telefonunu almak için çitlerden tırmanıp Wang Wang ve Fu Ni isimli iki pandanın yaşadığı bölmeye geçmesi üzerine, Adelaide Hayvanat Bahçesi güvenlik protokollerini gözden geçirme kararı aldı.

2009 yılında Çin'den ödünç olarak getirilen Wang Wang ve Fu Ni, Avustralya'nın tek damızlık dev panda çifti ve hayvanat bahçesinin en gözde üyeleri.

Adelaide'ın işletmecisi ve kar amacı gütmeyen bir koruma kuruluşu olan Zoos South Australia (SA) başkanı Elaine Bensted, öğrencinin dev pandaların görüntüsünü çekerken telefonunu düşürdüğünü ve geri almak için elektrikli çitten atlayarak bölmeye girdiğini söyledi.

Olay üzerine bölme kilit altına alındı ve pandaları koruyan elektrikli tellerin akımı kesilerek personelin bir merdivenle öğrenciyi kurtarması sağlandı.

Öğrenci olaydan herhangi bir yara almadan kurtuldu ancak tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay anında bölmede sadece Wang Wang bulunuyordu. Bensted, onun da tüm olan bitene rağmen uykusundan uyanmadığını söyledi.

Zoos SA, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için prosedürlerini gözden geçirme kararı aldı.

Bensted, "Olayın ne öğrenci ne de pandalar üzerinde bir zarara yol açmadan sona ermesinden ötürü çok mutluyuz, ancak kapsamlı bir gözden geçirme ile mevcut prosedürlerin uygun olup olmadığı değerlendirmesini yapacağız" dedi.

Zoos SA Cuma günü Fu Ni'nin yapay dölleme girişiminin ardından gebelikle tutarlı davranışlarda bulunduğunu ancak bunun hamile olduğu anlamına gelmediğini açıklamıştı.

Kurumdan yapılan açıklamada hayvanat bahçesinin ilk dev panda yavrusunu kucaklayıp kucaklamayacağının, 2023 ortasına kadar kesinleşmeyeceği belirtildi.