Avustralya'da bir anne çocuğunu vahşi köpek saldırısından kurtardı

Avustralya'daki bir milli parkta anne, ülkeye özgü vahşi bir köpek türü olan dingo saldırısına uğrayan çocuğunu kurtardı.

Avustralya'daki bir milli parkta anne, ülkeye özgü vahşi bir köpek türü olan dingo saldırısına uğrayan çocuğunu kurtardı.

Ülke basında yer alana haberlere göre, Batı Avustralya eyaletinde Perth kentinin kuzeyinde Karijini Ulusal Parkı'ndaki Dales Kamp Alanı'nda yaşanan olayda dingonun saldırısına uğrayan çocuk, ciddi ancak hayati tehlikesi olmayan yaralar aldı.

Batı Avustralya Başbakanı Mark McGowan, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, iki yaşındaki çocuğun annesinin dingoyu cesurca savuşturduğunu, Tom Price Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavi edilerek taburcu edildiğini bildirdi.

Batı Avustralya Biyoçeşitlilik, Koruma ve Cazibe Merkezleri Departmanına göre, Dales Kamp Alanı çevresinde dingolar yaygın olarak bulunuyor.

Avustralya'nın turistik Fraser Adası'nda, bu ay başında dingonun saldırdığı kız çocuğu başından ve parmaklarından yaralanmıştı.