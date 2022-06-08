Avustralya'da binlerce işçi maaş iyileştirmesi talebiyle protesto düzenledi - Haberler

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Avustralya'da binlerce işçi maaş iyileştirmesi talebiyle protesto düzenledi

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Avustralya'da binlerce işçi maaş iyileştirmesi talebiyle protesto düzenledi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, binlerce kamu işçisi, maaşlarının iyileştirmesi talebiyle gösteri yaptı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, binlerce kamu işçisi, maaşlarının iyileştirmesi talebiyle gösteri yaptı.

Yerel basındaki haberlere göre, 30 binden fazla işçi, ülkede yaşam maliyetlerinin artması sebebiyle yüzde 5,4'lük maaş artışı talebiyle bir günlük greve gitti.

Protestocular, Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet'in yüzde 0,5'lik maaş artışı duyurusunu "yeterli değil" diyerek eleştirdi.

Avustralya'nın son 50 yılın en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Ülkede enerji fiyatları, Rusya'nın ihracatına yönelik yaptırımlar nedeniyle son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, 2 Haziran'da ülkesinin doğal gaz krizinin eşiğinde olduğu ve sorunun hızla çözülemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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