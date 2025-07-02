Avustralya'da Aşırı Yağış ve Rüzgarlar Uçuşları İptal Ettirdi

Avustralya'da etkili olan aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi, 35 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

ABC News'in haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinin orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarlar günlük hayatta aksaklıklara yol açtı.

Yağış nedeniyle Sydney Havalimanı'nda pek çok uçuş iptal edilirken, eyalette 35 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Yeni Güney Galler eyaleti yetkilileri, fırtına ve şiddetli yağışın yol açabileceği sellere karşı acil durum uyarısı yaptı.