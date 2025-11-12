Haberler

Avustralya'da 500 Bin Kişi Ruh Sağlığı Hizmetlerine Erişemiyor

Güncelleme:
Avustralya'da ciddi veya orta seviyede ruh sağlığı sorunları yaşayan yaklaşık 500 bin kişinin ruh sağlığı hizmetlerine erişiminde ciddi yetersizlikler olduğu ve bunun her yıl 3 bin intihar vakası üzerinde olumsuz etkisi bulunduğu belirtildi. Ulusal Ruh Sağlığı ve İntiharı Önleme Anlaşması'nın başarısız olduğu ifade edilerek acil adım atılması çağrısı yapıldı.

ABC News'ün haberine göre, Verimlilik Komisyonu, 3 yıl önce imzalanan "Ulusal Ruh Sağlığı ve İntiharı Önleme Anlaşması"nın son incelemesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, her 5 Avustralyalıdan birinin her yıl ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya olduğu ülkede, ruh sağlığı hizmetlerindeki yetersizliğin her yıl görülen 3 bin intihar üzerinde etkisi olduğu ve anlaşmanın "başarısız olduğu" ortaya koyuldu.

Ciddi veya orta seviyede ruh sağlığı sorunları yaşayan yaklaşık 500 bin Avustralyalının, "gerekli şartları sağlayamadığı için" bu ruh sağlığı hizmetlerinden mahrum olduğu kaydedilen açıklamada, bu konuda "derhal adım atılması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, anlaşmanın imzalanmasından bu yana geçen 3 yılda ruh sağlığı ve intihar önleme hizmetlerine erişimi olan insanlar için çok az gelişim görüldüğü ve anlaşmanın yeniden yazılması gerektiği ifade edildi.

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler yaptığı açıklamada, bulguları, ülkedeki eyaletlerin sağlık birimleriyle görüşeceklerini ve insanların ihtiyaçlarına ilişkin yapılabilecekleri ele alacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
