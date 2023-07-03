Avustralya'da 4 Yeni Kum Ejderi Türü Keşfedildi

Avustralya'nın güneyinde, Ctenophorus cinsine ait 4 yeni kum ejderi türü bulundu. Sürüngenlerin dişileri erkeklerden daha büyük olduğu belirtildi. Türler, bulundukları bölgenin yerel dillerinden isimler aldı.

Avustralya'nın güneyinde, Ctenophorus cinsine ait 4 yeni kum ejderi türü bulundu.

ABC News'un haberine göre, söz konusu kum ejderi türleri, Kuzey Bölgesi Müzesi ve Sanat Galerisi (MAGNT) Karasal Omurgalılar Galeri Müdürü Danielle Edwards tarafından tanımlandı.

Edwards, alışagelmişin aksine söz konusu kum ejderlerinin dişilerinin erkeklerden daha büyük olduğunu kaydetti.

Sürüngenler isimlerini bulundukları bölgenin yerel dillerinden alıyor.

Sürüngen türlerine, Büyük Victoria Çölü'nün yerel adı "Tjakalpa", Dieri dilinde "kızıl sırtlı kertenkele" anlamına gelen "Kartiwarrui", Barngarla dilinde "küçük kertenkele" anlamına gelen "İbiri" ve Ngarrindjerin dilinde "kum kertenkelesi" anlamına gelen "Tuniluki" isimleri verildi.