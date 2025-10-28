Avustralya, Çocuk İstismarı Suçlusu Voleybolcunun Vize Başvurusunu Reddetti

Avustralya hükümeti, daha önce çocuk istismarı suçundan 1 yıl hapis yatan Hollandalı voleybolcu Steven van de Velde'nin ülkede düzenlenecek spor müsabakasına katılmak için yaptığı vize başvurusunu kabul etmedi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, gelecek ay South Australia eyaletinin Adelaide kentinde düzenlenecek "Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası" için hazırlıklar sürüyor.

Hükümet, çocuk istismarı suçundan hapis yattığı bilinen Van de Velde'nin müsabakada yarışabilmek için yaptığı vize başvurusunu reddederek ülkeye girişini engelledi.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, konuya ilişkin açıklamasında, "federal hükümetin Avustralyalıların güvende hissetmesi için tüm gücünü kullanacağını" belirtti.

Van de Velde ise Avustralya hükümetinin böyle bir adım atabileceğinin önceden bilincinde olduğunu, kararlarına saygı duyduğunu ifade etti.

Sosyal medya aracılığıyla ulaştığı bir çocuğu istismar ettiğini 2016'daki bir duruşmada itiraf eden Van de Velde, karşılığında 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hapis cezasının 12 ayını yattıktan sonra serbest bırakılan Van de Velde, 2018'de profesyonel voleybol kariyerine geri dönmüş ve Hollanda'yı uluslararası spor müsabakalarında temsil etmişti.