Haberler

Avustralya, Çocuk İstismarı Suçlusu Voleybolcunun Vize Başvurusunu Reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya hükümeti, çocuk istismarı suçundan hapis yatmış Hollandalı voleybolcu Steven van de Velde'nin, Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası için yaptığı vize başvurusunu reddetti. İçişleri Bakanı, Avustralyalıların güvenliğini sağlamak için bu kararı aldıklarını açıkladı.

Avustralya hükümeti, daha önce çocuk istismarı suçundan 1 yıl hapis yatan Hollandalı voleybolcu Steven van de Velde'nin ülkede düzenlenecek spor müsabakasına katılmak için yaptığı vize başvurusunu kabul etmedi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, gelecek ay South Australia eyaletinin Adelaide kentinde düzenlenecek "Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası" için hazırlıklar sürüyor.

Hükümet, çocuk istismarı suçundan hapis yattığı bilinen Van de Velde'nin müsabakada yarışabilmek için yaptığı vize başvurusunu reddederek ülkeye girişini engelledi.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, konuya ilişkin açıklamasında, "federal hükümetin Avustralyalıların güvende hissetmesi için tüm gücünü kullanacağını" belirtti.

Van de Velde ise Avustralya hükümetinin böyle bir adım atabileceğinin önceden bilincinde olduğunu, kararlarına saygı duyduğunu ifade etti.

Sosyal medya aracılığıyla ulaştığı bir çocuğu istismar ettiğini 2016'daki bir duruşmada itiraf eden Van de Velde, karşılığında 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hapis cezasının 12 ayını yattıktan sonra serbest bırakılan Van de Velde, 2018'de profesyonel voleybol kariyerine geri dönmüş ve Hollanda'yı uluslararası spor müsabakalarında temsil etmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Sağanak sele döndü, vatandaşlar kabusu yaşadı: Her taraf çamur, balçık altında

Kabusu yaşayan vatandaşlar isyan etti: Her taraf çamur, balçık altında
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.