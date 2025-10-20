Avustralya, Çin Savaş Uçağının Provokasyonuna Protesto Notası Gönderdi

Avustralya, Güney Çin Denizi semalarında gözlem uçuşu gerçekleştiren uçağının yakınlarında, Çin'e ait savaş uçağı tarafından işaret fişeği ateşlendiği gerekçesiyle Pekin'e protesto notası iletti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Çin ve Avustralya ordularına ait uçaklar, Güney Çin Denizi'nde yine karşı karşıya geldi.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Savunma Kuvvetlerine ait gözetim uçağının Güney Çin Denizi semalarında rutin devriye yaptığı sırada Çin Halk Kurtuluş Ordusuna bağlı Su-35 tipi savaş uçağı tarafından takip edildiğini belirtti.

Çin ordusuna ait askeri uçağın havada seyir halindeyken birden fazla işaret fişeği ateşlediğini aktaran Marles, bunlardan ikisinin Avustralya uçağının "çok yakınından" geçtiğine dikkati çekti.

Marles, mürettebatın yaralanmadığını ve uçakta hasar görülmediğini fakat eylemin "tehlikeli ve profesyonellik dışı" olduğunu ifade etti.

Canberra hükümeti, olay nedeniyle Pekin'e protesto notası verdi.

Avustralya Savunma Bakanlığı, şubatta yine devriye görevindeki askeri uçağı yakınlarına Çin uçağı tarafından işaret fişeği atılmasının ardından Pekin yönetimine endişelerini bildirmişti.