Avustralya, Çin'in Tayvan çevresindeki tatbikatları nedeniyle Pekin'e endişelerini iletti

Avustralya, Çin'in son günlerde Tayvan çevresindeki askeri tatbikatları nedeniyle Pekin yönetimine endişelerini ilettiğini ve bölgede statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı eylemlere karşı olduğunu bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından, Çin'in 29 Aralık'tan bu yana Tayvan çevresini kuşatan askeri tatbikatlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri ve sahil güvenlik tatbikatları son derece endişe verici ve istikrarsızlaştırıcı olup bölgesel gerilimleri alevlendirme riski taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Avustralya'nın Tayvan Boğazı'ndaki statükonun değiştirilmesine yönelik her türlü tek taraflı eyleme karşı olduğu belirtilen açıklamada, Pekin yönetimine bu konudaki endişelerin iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, kaza, yanlış hesaplama veya gerginliği tırmandırma riskini artıran her türlü eyleme karşı diyalog çağrısında bulunuldu.

Çin'in Tayvan çevresindeki tatbikatı

Çin 29 Aralık'ta "Adalet Görevi 2025" adı verilen askeri tatbikatın Tayvan Boğazı'nın kuzey, güneybatı, güneydoğu ve doğu bölgelerinde başlatıldığını açıklamıştı.

Bunun üzerine Tayvan da Ada çevresindeki askeri hareketliliğe karşı "Acil Yanıt Tatbikatı" başlattığını bildirmişti.

Çin ordusunun tatbikatı, ABD'nin 17 Aralık'ta Tayvan'a yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesinin ardından gelmişti. ABD Kongresi'nin onayıyla yürürlüğe girecek anlaşma, bugüne dek Tayvan'a en büyük ölçekli silah satışı olmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.