Avustralya, Çin etkisinin arttığı Asya Pasifik'te komşularına daha fazla mali destek verecek

Avustralya hükümetinin, Çin'in nüfuzunu arttırdığı Asya Pasifik bölgesindeki komşu ülkelere çevresel, askeri ve mali yardımlarını genişletmeyi planladığı bildirildi.

ABC News'in hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, gelecek hafta açıklanacak bütçede Avustralya'nın bölge ülkelerine farklı alanlarda finansal desteğini artıracağı belirtildi.

İsminin saklı tutulması koşuluyla bilgi veren üst düzey yetkili, Başbakan Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong'ın bölge hükümetleri ile ihtiyaç duydukları yardımlara yönelik görüşmelerinin ardından bütçe paketinin çeşitli hükümet ajanslarını kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi.

Başka bir Avustralyalı savunma yetkilisi de komşu ada ülkelerinden gelenlerin Avustralya'da kısa süreli çalışmasına imkan veren programda değişikliğe gidilebileceğini, ihtiyaç duyulan alanlarda daha fazla Avustralya polisi ve askeri personelinin komşu ada ülkelerine destek vermesinin sağlanabileceğini belirtti.

Bir başka hükümet yetkilisi de bütçenin Pasifik'teki "önemli önceliklere" odaklandığını ifade etti.

Çin'in Avustralya'nın uzun yıllardır yakın ilişkilerini sürdürdüğü Solomon Adaları ile 20 Nisan 2022'de güvenlik anlaşması imzalaması, ülkede tedirginlikle karşılanmıştı.

Ayrıca Avustralya'nın, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalaması, bölgesel gerilimi artırmıştı.