Avustralya Başbakanı Morrison seçim yenilgisini kabul etti - Haberler

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Avustralya Başbakanı Morrison seçim yenilgisini kabul etti

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Avustralya Başbakanı Morrison seçim yenilgisini kabul etti

Ülkeyi üç yıl boyunca yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere bugün sandık başına giden Avustralya'da mevcut Başbakan Scott Morrison, seçimde yenildiğini kabul etti.

Ülkeyi üç yıl boyunca yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere bugün sandık başına giden Avustralya'da mevcut Başbakan Scott Morrison, seçimde yenildiğini kabul etti.

Ülkede oy sayımı devam ederken açıklama yapan Morrison, seçimde yenildiğini kabul ederek, İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ile görüştüğünü ve kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Morrison, "Bu ülkenin ilerleyebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

İşçi Partisi lideri Albanese'nin, partisinin 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazanmasının ardından başbakan olarak yemin etmesi bekleniyor.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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