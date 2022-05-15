Avustralya Başbakanı Morrison, bir hafta sonraki federal seçimler için kampanyaya başladı - Haberler

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Avustralya Başbakanı Morrison, bir hafta sonraki federal seçimler için kampanyaya başladı

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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Avustralya Başbakanı Morrison, bir hafta sonraki federal seçimler için kampanyaya başladı

Federal seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağı Avustralya'da Başbakan Scott Morrison, seçim kampanyasına resmen başladı.

Federal seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağı Avustralya'da Başbakan Scott Morrison, seçim kampanyasına resmen başladı.

2018'den bu yana Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümetinin başbakanı olarak görev yapan Morrison, seçimi güçlü veya zayıf bir ekonomi arasında tercih olarak niteledi.

Ülkede 21 Mayıs'ta yapılacak federal seçimlere bir hafta kala kampanyasına Brisbane kentinde başlayan Morrison, zayıf bir ekonominin hayatları daha da zorlaştıracağına dikkati çekti.

Morrison, yeniden göreve gelmeleri durumunda daha uzlaşmacı bir lider olacağına dair söz verdi.

Ülkede yapılan anketlere göre, Anthony Albanese'nin liderliğinde seçime hazırlanan ana muhalefetteki İşçi Partisinin seçimi kazanacağı öngörülüyor.

Morrison, 2019'daki son genel seçim öncesindeki anketlerde de geride göründüklerini hatırlatarak, bu seçimlerden de zaferle çıkacaklarını savunuyor.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Avustralya, Koalisyon, Başbakan, Mayıs, Güncel, Haberler

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