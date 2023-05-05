Avustralya Başbakanı, monarşi karşıtlığının İngiltere'deki taç giyme törenine katılmasıyla çelişmediğini belirtti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin başında kral değil Avustralyalı bir devlet başkanı görmek istediğini ancak Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katılacak olmasının bu görüşüyle çelişmediğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin başında kral değil Avustralyalı bir devlet başkanı görmek istediğini ancak Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katılacak olmasının bu görüşüyle çelişmediğini söyledi.

Albanese, ABC News'e verdiği röportajda monarşi karşıtı tutumunu değiştirmediğini ve Avustralya devletinin başında kendi milletinden bir başkanı görmek istediğini vurguladı.

Tutumunun Kral 3. Charles'ın yarın İngiltere'de yapılacak taç giyme törenine katılacak olmasıyla çelişmediğini belirten Albanese, "Bu, sahip olduğumuz hükümet sistemi olan kuruma saygı duymayacağınız anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Albanese, başbakan olarak anayasal düzenlemelere saygı çerçevesinde Avustralya ulusunu taç giyme töreninde temsil etmek gibi "özel bir sorumluluğu"nun olduğunu söyledi.

Avustralya'nın cumhuriyetle yönetilmesi için kampanyalar düzenleyen Avustralya Cumhuriyetçi Hareketi, Başbakan Albanese'ye Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katılmama çağrısı yapmıştı.

Charles'ın yarın başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak törenine katılacak Avustralya heyetinde eyalet yöneticilerinin yanı sıra Avustralyalı kadın futbolcu Sam Kerr, müzisyen Nick Cave ve komedyen Adam Hills de yer alacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından Avustralya'da monarşi tartışmaları canlanmıştı.

Ülke, 11 Eylül'de tahta geçen Kral 3. Charles'a bağlılığını bildirmişti.