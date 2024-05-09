Avustralya Başbakanı İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına karşı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine başlattığı kara saldırısı nedeniyle bölgede mahsur kalan Filistinli siviller konusunda endişe duyduklarını ifade ederek, "Refah'a yönelik kara saldırısına karşı olduğumuzu İsrail'e bir kez daha ilettik." dedi.

Avustralya hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Albanese, Melbourne kentinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Avusturalya'nın, Refah'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi konusundaki tavrının çok net olduğunu belirten Albanese, "Refah'a yönelik kara saldırısına karşı olduğumuzu İsrail'e bir kez daha ilettik. Orada yaşayan sivil nüfus konusunda endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Penny Wong da dün X hesabından yaptığı paylaşımda, Refah'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesinden endişe duyduklarını aktararak "Buna yönelik tutumumuzu bir kez daha İsrail'e ilettik." ifadesine yer vermişti.

Wong, genişletilmiş bir askeri saldırının Filistinli siviller üzerindeki etkisinin "yıkıcı" olacağını vurgulamıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.