Avustralya: Bae'de Askerlerimizin Konuşlandığı Hava Üssü Yakınlarına İran'dan Fırlatılan Roket Düştü

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Minhad Hava Üssü'ne İran'dan fırlatılan bir roketin isabet ettiğini duyurdu. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı, sadece küçük hasarların meydana geldiği belirtildi.

KANBERRA, 18 Mart (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Avustralyalı askerlerin konuşlandığı El Minhad Hava Üssü yakınlarına İran'dan fırlatılan bir roketin isabet ettiğini, ancak olayda yaralanan personel olmadığını söyledi.

Albanese düzenlediği basın toplantısında roketin çarşamba günü yerel saatle 09.15 civarında Dubai'nin güneyindeki El Minhad Hava Üssü'ne giden yola isabet ettiğini söyledi.

Albanese, "Avustralyalı personelden yaralanan olmadığını ve an itibarıyla herkesin tam güvende olduğunu söyleyebilirim. Roketin üsse giden bir yola isabet etmesiyle çıkan küçük yangın sonucu birliklerin kaldığı bir blokta ve bir sağlık tesisinde küçük çaplı hasar meydana geldi" dedi.

Avustralya Savunma Kuvvetleri, 2003 yılından bu yana El Minhad Hava Üssü'nü operasyonel karargah olarak kullanıyor ancak Avustralya'nın 2021'de Afganistan'dan çekilmesinden sonra üsteki Avustralyalı asker sayısı azaltılmış durumda.

