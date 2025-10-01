Avustralya Başbakanı, Demir Cevheri İhracatındaki Engellerin Kaldırılmasını İstedi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, demir cevherinin ülkesinden Çin'e engeller olmadan ihraç edilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Albanese, Çin'de devletin işlettiği demir cevheri alıcısı bir şirketin, çelik üreticilerine Avustralyalı BHP şirketinden sevkiyatları geçici olarak durdurmalarını istediğine dair haberlerin ardından açıklamada bulundu.

Demir cevheri ihracatının sekteye uğradığına ilişkin haberlerden endişe duyduğunu belirten Albanese, "Avustralya demir cevherinin Çin'e herhangi bir engel olmadan ihraç edilebilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Albanese, demir cevheri ihracatının Çin'in ve Avustralya'nın ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayarak "Bu önlemler her zaman hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak bunların kısa vadeli olmasını umalım. Bunun hızla çözülmesini istiyorum." diye konuştu.