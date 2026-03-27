Avustralya Başbakanı, yükselen petrol fiyatına karşın "her türlü pratik önlemi aldıklarını" belirtti

Güncelleme:
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle yükselen petrol fiyatları konusunda hükümetinin gerekli önlemleri aldığını bildirdi. Albanese, halkı küresel belirsizliklerin olumsuz etkilerinden korumak için harekete geçtiklerini vurguladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla süren bölgesel gerilim sebebiyle yükselen petrol fiyatları konusunda hükümetinin "her türlü pratik önlemi aldığını" bildirdi.

ABC News'ün haberine göre Albanese, küresel petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buna göre yakıt fiyatlarında indirim konusunda kesin taahhütte bulunmayan Albanese, hükümetinin "halkı küresel belirsizliğin en kötü etkilerinden korumak için gereken her türlü pratik önlemi aldığını" vurguladı.

BBC'nin haberine göre de Albanese, fiyatların yükselmesiyle ülkenin yakıt tedarikinin "güvenle" devam ettiğini belirterek, "Bu savaş ne kadar uzun sürerse etkisi o kadar büyük olacaktır ancak Avustralyalıları en kötü etkilerinden korumak ve hazırlık yapmak için harekete geçmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya Enerji Bakanı Chris Bowen de yaptığı açıklamada, gelecek birkaç hafta boyunca ülkesinin benzin, dizel ve petrol arzının normal seviyeye yakın olacağının altını çizdi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak

Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş hamle
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor

Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif
Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok

Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı

Yurdun camına çıktı, bir anda kendini boşluğa bıraktı