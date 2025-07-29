Avustralya Başbakanı Albanese'den Netanyahu'ya Tepki

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun " Gazze'de açlık olmadığı" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, lideri olduğu İşçi Partisinin grup toplantısında konuşan Albanese, Netanyahu'yu hedef aldı.

X hesabında paylaştığı videoda " Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanan Netanyahu'yu eleştiren Albanese, " Gazze'de açlık olmadığı iddiaları akıl almaz." dedi.

Albanese ayrıca, gerekli koşulların karşılanması halinde Filistin devletini tanıma fikrine açık olduklarını yineledi.

Avustralya Başbakanı Albanese, 27 Temmuz'daki açıklamasında da Gazze'de yaşanan insanlık dramını yansıtan görüntülerin "hiçbir şekilde savunulamayacağını" söylemişti.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini keserek uluslararası hukuku "açık şekilde" ihlal ettiğinin altını çizen Albanese, masum insanların çatışmalardan sorumlu tutulamayacağına dikkati çekmişti.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.