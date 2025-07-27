Avustralya Başbakanı Albanese'den İsrail'e Tepki

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini keserek uluslararası hukuku "açık şekilde" ihlal ettiğini belirtti.

Albanese, ABC News'e yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insanlık dramını yansıtan görüntülerin "hiçbir şekilde savunulamayacağını" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini keserek uluslararası hukuku "açık şekilde" ihlal ettiğinin altını çizen Albanese, masum insanların çatışmalardan sorumlu tutulamayacağına dikkati çekti.

Albanese, yaşananların insanlığa ve ahlaka aykırı olduğunu vurguladı.

Ülkesinin, Fransa gibi yakın zamanda Filistin devletini tanımayı planlamadığını ifade eden Albanese, öte yandan gerekli koşulların oluşması halinde bu fikre açık olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz'da ülkesinin, Filistin Devletini tanıyacağını açıklamıştı.