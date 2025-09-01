Avustralya Başbakanı Albanese'den Göçmen Karşıtı Gösterilere Tepki

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, aşırı sağcıların düzenlediği göçmen karşıtı gösterilere tepki göstererek, "Göç karşıtlığını zemin olarak kullanan bir kesim her zaman oldu ancak göç ülkemize büyük faydalar sağladı." dedi.

ABC News'un programına konuk olan Albanese, hafta sonu ülke çapında düzenlenen göçmen karşıtı gösteriler hakkında konuştu.

Albanese, gösterilere katılanlar arasında ülkedeki sorunlar için gelen "iyi insanların" da bulunduğunu ancak protestoların Neonazilere platform sağladığını söyledi.

Mitingde kullanılan üslubun kötü olduğunu belirten Albanese, "Bir Neonazi'nin Victoria Parlamentosunun merdivenlerinde konuşma yapabilmesi Avustralya'ya yakışmayan bir şey." dedi.

Albanese, gösterilerin Avustralyalıların büyük çoğunluğunu yansıtmadığını ve göçün Avustralya'ya büyük faydalar sağladığını dile getirerek, "Göç karşıtlığını zemin olarak kullanan bir kesim her zaman oldu ancak göç ülkemize büyük faydalar sağladı." şeklinde konuştu.

Avustralya'nın aşırı sağın yükselişi konusunda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Albanese, çok kültürlülüğün Avustralya'nın önemli parçası olduğunu kaydetti.

"Ülkedeki çeşitlilik bizi zenginleştiriyor"

Albanese, "Biz çok kültürlülükten faydalanan, farklı etnik kökenlerden, dinlerden ve geçmişlerden gelen insanların uyum içinde yaşadığı bir milletiz ve bu ülkedeki çeşitlilik bizi zenginleştiriyor." dedi.

Avustralya'nın göçmen alımını durdurmasını isteyen aşırı sağcı gruplar, dün çeşitli kentlerde gösteriler düzenlemişti.

Avustralya bayrakları taşıyan gruplar, "Göçmen alımını durdurun", "Irkçı değilim, sadece herkesten nefret ediyorum" ve "Kitlesel göç ülkemizi yok ediyor" yazılı pankartlarla yürümüştü.