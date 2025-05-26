Avustralya Başbakanı Albanese'den Gazze'ye Yardım Kısıtlamalarına Sert Tepki

Avustralya Başbakanı Albanese'den Gazze'ye Yardım Kısıtlamalarına Sert Tepki
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlara yardım kısıtlamalarını 'kabul edilemez' diye nitelendirerek kınadı. Albanese, bu durumun acımasız olduğunu ve Avustralya'nın tutumunu doğrudan İsrail hükümetine ilettiğini belirtti.

KANBERRA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları kısıtlamasını "kabul edilemez" diye niteleyerek kınadı.

Albanese, pazartesi günü basına yaptığı açıklamada Gazze'de yardıma ihtiyaç duyan insanlara yönelik gıda ve ihtiyaç malzemesi ablukasının "acımasız" olduğunu ve Avustralya'nın bu konudaki tutumunu doğrudan İsrail hükümetine ilettiğini söyledi.

Albanese, "İsrail'in öne sürdüğü bahaneler ve yaptığı açıklamaların tamamen asılsız ve inandırıcılıktan yoksun olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar açlıktan ölüyor. Demokratik bir ülkenin yardımları kesmesinin şoke edici olduğunu düşünüyorum ve bu konudaki tutumum da net" dedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da mayıs ayı başında aralarında Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu 22 ülkenin dışişleri bakanları ile birlikte İsrail'e, Gazze'ye yardımların tam olarak yeniden başlamasına derhal izin vermesi ve Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlara hayat kurtarma ve acıları azaltma olanağı sağlaması çağrısında bulunmuştu.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Avustralya şubesi tarafından pazartesi günü yayımlanan anketin sonuçlarına göre Avustralyalıların yüzde 82'si, İsrail'in Gazze'ye yardımı kasıtlı olarak engellemesinin "meşrulaştırılamayacağına" inanıyor.

Anket sonuçlarına göre Avustralyalıların yüzde 67'si federal hükümetin Gazze'deki sivillerin gıda, su ve ilaca erişimini desteklemek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini düşünüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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