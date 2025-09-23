Avustralya Başbakanı Albanese'den Filistin Tanıma Açıklaması

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde düzenlenen konferansta, ülkesinin 21 Eylül'de aldığı Filistin'i tanıma kararının, Hamas'ın silahlarını güvenlik güçlerine devretmesi, Gazze'de kontrolü bırakması ve Filistin yönetiminin demokratik seçimler yaparak kapsamlı reformlara gitmesi taahhüdüne dayandığını belirtti.

Albanese, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Avustralya'nın 21 Eylül'de Filistin'i devlet olarak tanıdığına işaret eden Albanese, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamas'ın Filistin'in geleceğinde hiçbir rol oynayamayacağı konusunda net bir tavır sergiledik. Tanımamız, Filistin yönetiminin İsrail'in barış ve güvenlik içinde var olma hakkını yeniden teyit etmesi, Hamas'ın silahlarını Filistin güvenlik güçlerine teslim etmesi ve Gazze'yi bir daha asla kontrol etmemesi, Filistin Yönetimi'nin silahsızlandırılması, demokratik seçimler yapılması ve yönetim, finans ve eğitim alanlarında kapsamlı reformlar gerçekleştirilmesi taahhütlerine dayanmaktadır."

Avustralya'nın 1947'de İsrail'in kuruluşunu mümkün kılan plana ilk "evet" oyu veren BM üyesi olduğuna dikkati çeken Albanese, söz konusu planın her zaman iki devleti, yani "uluslararası tanınmış sınırlar içinde yan yana yaşayan birbirlerinin barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını tanıyan İsrail ve Filistin'i" kapsadığını vurguladı.

Albanese, Gazze'de insani felaket yaşandığını, on binlerce sivilin öldüğünü, insani yardımların engellendiğini, insani yardım çalışanları ve gazetecilerin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, İsrail hükümetinin bu noktada sorumluluk taşıdığını belirtti.

Batı Şeria'da yasadışı yerleşimlerin genişlemesi ve ilhak tehditlerinin iki devletli çözümü tehlikeye attığını dile getiren Albanese, "Bu çatışma boyunca Avustralya, ateşkes çağrılarını desteklemiştir, çünkü her masum hayat önemlidir, her İsraillinin ve her Filistinlinin hayatı." ifadesini kullandı.

Albanese, ayrıca rehinelerin derhal serbest bırakılmasına yönelik çağrısını yineledi.