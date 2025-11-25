Haberler

Avustralya Başbakanı Albanese, Çin ile İlişkilerin Önemine Vurgu Yaptı

Güncelleme:
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin ile ilişkilerin halklar arasındaki güçlü bağlara dayandığını ve bu ilişkinin bölgesel güvenlik için büyük önem taşıdığını belirtti. Albanese, iki ülke arasındaki doğrudan diyalogun sürdürülmesinin işbirliği ve sorunların yönetiminde faydalı olacağını ifade etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin ile ilişkilerinin halklar arasındaki güçlü bağlara dayandığını ve bu ilişkinin bölgenin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Cao Lıci ile başkent Canberra'da görüştüğünü duyurdu.

Avustralya'nın Çin ile ilişkisinin iki halk arasındaki güçlü bağlar üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Albanese, bu ilişkinin kendi ekonomileri ve güvenliklerinin yanı sıra bölgenin istikrarı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Albanese, iki ülke arasında düzenli ve doğrudan diyaloğun sürdürülmesinin, işbirliği alanlarının değerlendirilmesine ve görüş ayrılıklarının yönetilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Avustralya hükümet verilerine göre Çin, 2024'te mal ve hizmet ticaretinde Avustralya'nın toplam iki yönlü ticaretinin yüzde 25'ini oluşturarak ülkenin en büyük ticaret ortağı oldu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
500
