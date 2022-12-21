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Avustralya Başbakanı: 50 Yıllık Diplomatik İlişki Avustralya ve Çin'e Önemli Faydalar Sağlıyor

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Avustralya Başbakanı: 50 Yıllık Diplomatik İlişki Avustralya ve Çin'e Önemli Faydalar Sağlıyor

KANBERRA, 21 Aralık (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Çarşamba günü, Avustralya-Çin ilişkisinin her iki ülkeye de önemli faydalar sağladığını bildirdi.

KANBERRA, 21 Aralık (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Çarşamba günü, Avustralya-Çin ilişkisinin her iki ülkeye de önemli faydalar sağladığını bildirdi.

Çarşamba günü, dönemin Başbakanı Gough Whitlam yönetimindeki Avustralya hükümetinin 21 Aralık 1972'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanımasının ve diplomatik ilişkileri başlatmasının 50. yıl dönümü oldu.

Albanese sosyal medyada yayınladığı bir videoda, "Avustralya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümüne yaklaşırken size en iyi dileklerimi iletmek benim için bir zevktir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Avustralya ve Çin'in istikrarlı bir ilişkiye sahip olması, ekonomilerimize, kültürümüze ve halklarımıza fayda sağlaması açısından ülkelerimizin karşılıklı yararınadır."

İkili ilişkilerin başlamasından bu yana geçen 50 yılda Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı haline geldi.

Albanese'nin mesajı, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un bir ziyaret amacıyla başkent Beijing'e gelmesinin ardından yayınlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Avustralya Kanberra Aralık Güncel Haberler

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