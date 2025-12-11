Haberler

Avustralya Başbakanı Albanese, 16 yaş altı sosyal medya yasağının toplumsal reform olduğunu savundu Açıklaması

Anthony Albanese, 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanmasını 'toplumu dönüştürecek bir reform' olarak nitelendirerek, bu düzenlemenin ebeveynler ve çocuklar arasındaki tartışmalara neden olacağını belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemenin "toplumu dönüştürecek bir reform olduğunu" ve olumlu karşılandığını söyledi.

Albanese, Sky News Australia'ya 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin demeç verdi.

16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini "küresel bir sorun" olarak nitelendiren Albanese, "Dünyanın neresinde olursanız olun, ebeveynler sosyal medyanın çocukları üzerindeki etkisinden ve neden olduğu sosyal zarardan bahsediyorlar." dedi.

Albanese, öğrencilerin yasaya ilişkin farklı görüşleri olduğunu belirterek, "13, 14 ve 15 yaşındaki çocuklar, alıştıkları hesaplara erişimlerini kaybedecekleri için zorlanacaklar. Bu bir geçiş süreci gerektirecek. Ebeveynler ile çocukları arasında, öğretmenler ile öğrenciler arasında tartışmalar gerekecek. Ama şunu söyleyeyim, bu, toplumumuzun işleyişini değiştirecek reformlardan biri." diye konuştu.

Sürecin çocukları spora, kitap okumaya, enstrüman çalmaya ve birbirleriyle yüz yüze iletişim kurmaya teşvik edeceğinin altını çizen Albanese, sosyal medyanın sebep olduğu izolasyon, çevrimiçi taciz, ayrımcılık gibi sorunlardan gençleri korumanın önemli olduğunu aktardı.

Albanese, yasağın ideolojik bir mesele olmadığını, ABD'de bazı Cumhuriyetçi senatörler tarafından bile olumlu karşılandığını kaydetti.

Dünyadaki çatışmalar korkunç

Dünyadaki güvenlik ortamına da değinen Albanese, "Dünyada olup bitenlere baktığınızda, Avrupa'da devam eden kara savaşı, Orta Doğu'da süren çatışmalar, Afrika'daki çatışmalar, bunlar oldukça korkunç." ifadelerini kullandı.

Albanese, ülkede toplumsal uyumun korunmasının önemini vurgulayarak, "Hristiyan, Yahudi, Müslüman, Budist veya herhangi bir dine mensup olmayan insanların yan yana yaşaması önemli." şeklinde konuştu.

Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve herhangi bir gruba karşı ayrımcılığa, özellikle grupların hedef alındığı durumlarda, müdahale edilmesi gerektiğine işaret eden Albanese, ayrıca antisemitizmin de yükseldiğini aktardı.

Albanese, Neonazizmin güçlendiğini belirterek, "Bu sorunları ele almamız gerekiyor ve hükümetim bunu yapmaya devam edecek." dedi.

Sosyal medyanın nefret söylemlerinin yayılmasında oynadığı role ilişkin de Albanese, "İnsanlar çevrim içi olarak anonim bir şekilde istediklerini söyleyebileceklerini düşünüyor." diye konuştu.

ABD ile ilişkiler

ABD ile ilişkilerin "çok güçlü" olduğunu vurgulayan Albanese, 2026'da ABD Başkanı Donald Trump ile birçok kez görüşeceğini belirtti.

Albanese, ABD'nin gelecek yıl G20'ye ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Bir dizi iş görüşmesi olacak. Seçimlerden bu yana ABD'ye üç kez gittim. Onlar bizim dostlarımız ve müttefiklerimiz. İlişkilerimiz çok iyi." ifadelerini kullandı.

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferi aracılığıyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşmasının "tüm hızıyla devam ettiğini" aktaran Albanese, "Genel olarak bakıldığında da işler tüm hızıyla devam ediyor. Küçük ayrıntılarda farklılıklar olabilir, ama ben bunlarla ilgilenmiyorum." şeklinde konuştu.

Albanese, ABD'nin Avustralyalılardan vize başvurularında son 5 yıla ait sosyal medya bilgilerinin talep edilmesi kararına ilişkin ise "Onlar egemen bir ülke, kendi kurallarını koyma hakları var. Biz de ABD'ye seyahat edenlere bu kuralları bildireceğiz. Böylece Avustralyalılar ABD tarafından kendilerine dayatılan yükümlülüklerin tamamen farkında olacaklar." dedi.

İç reformlar ve bütçe

Yaşlı bakım reformları, ücretsiz doktor ziyaretlerinin artması ve ilk kez ev sahibi olma programlarının genişlemesinin ülkeye önemli kazanımlar sağladığını dile getiren Albanese, bütçe baskılarına rağmen reformların sürdüğünü vurguladı.

Albanese, kamu harcamalarının azaltıldığını, hükümetin vergi oranlarını değiştirdiğini ve enerji faturalarında indirimler yapıldığını hatırlattı.

Enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürmeye devam etmeyi hedeflediklerini aktaran Albanese, işsizlik rakamları ve büyüme verilerinin ekonominin dayanıklı olduğunu gösterdiğini savundu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
