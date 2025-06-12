Avustralya, AUKUS Anlaşmasına Bağlılıklarını Vurguladı

KANBERRA, 12 Haziran (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, ABD'nin AUKUS güvenlik anlaşmasına ilişkin başlattığı gözden geçirme çalışmasına rağmen anlaşmaya bağlılıklarının devam ettiğini söyledi.

Pentagon, çarşamba günü ABD Savunma Bakanlığı'nın Biden döneminde imzalanan AUKUS anlaşmasının ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemiyle "uyumlu olmasını" sağlamak üzere anlaşmayı gözden geçirmeye başladığını teyit etmişti.

Avustralya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Richard Marles, perşembe günü yaptığı açıklamada Trump yönetiminin anlaşmayı gözden geçirmesinin "olağan" olduğunu belirtti.

Marles, "AUKUS'a bağlılığımız sürüyor ve gözden geçirme konusunda ABD ile yakın şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Marles, gün içinde Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada ise 2021 yılında imzalanan güvenlik ittifakı anlaşması kapsamında denizaltı alacaklarından "son derece emin" olduğunu ifade etti.

Marles ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in haziran ayı başlarında Singapur'da gerçekleştirdikleri görüşmede Hegseth, Avustralya'nın savunma harcamalarını vakit geçirmeksizin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 3,5'ine çıkarmasını istemişti.

Bu talebi geri çeviren Başbakan Anthony Albanese ise salı günü Kanberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada savunma harcamalarıyla ilgili kararları sadece kendilerinin vereceğini söylemişti.

Albanese'nin Kanada'da yapılacak G7 zirvesi sırasında Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.