Avustralya Araştırması: Dünyadaki En Eski Hayvanlar Alg ve Bakteri Yiyordu

KANBERRA, 23 Kasım (Xinhua) -- Avustralyalı bilim insanları, Dünya'da yaşadığı bilinen en eski hayvanların beslenme biçimlerini ortaya çıkardı.

Çarşamba günü yayınlanan bir araştırmada, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaklaşık 600 ila 540 milyon yıl önce yaşamış bir grup büyük, yumuşak gövdeli organizma olan Ediacara biota'nın okyanus tabanından gelen bakteri ve algleri yediğini buldu.

Araştırmacılar, son öğünlerinin moleküler kalıntılarını içeren fosilleri analiz ederek, Kimberella olarak bilinen bir organizmanın bir ağzı olduğunu ve yiyecekleri modern hayvanlarla aynı şekilde sindirdiğini doğruladı.

Diğer bir tür Dickinsonia ise, 1,4 metre uzunluğa kadar büyüyerek okyanus tabanında hareket ederken besinleri vücut yoluyla absorbe ediyordu.

İki organizma, evrimin akışını değiştirerek modern hayvanların ortaya çıkmasıyla sonuçlanan büyük bir çeşitlenme olayı olan Kambriyen patlamasından yaklaşık 20 milyon yıl önce yaşadı.

Araştırmanın baş yazarı Ilya Bobrovskiy, medyaya yaptığı açıklamada, "Bulgularımız, modern hayvan yaşamının 'Kambriyen Patlaması'ndan önce Dünya'da yaşayan Ediacara biota hayvanlarının, Dickinsonia gibi düpedüz tuhaf olanlardan Kimberella gibi, insanlara ve diğer günümüz hayvanlarına benzer fizyolojik özellikler taşıyan daha gelişmiş olanlara kadar uzanan bir karışım olduğunu gösteriyor" dedi.

Bobrovskiy, "Ediacara biota gerçekten de çıplak gözle görülebilecek büyüklükteki en eski fosiller ve hem bizim hem de günümüzde var olan tüm hayvanların kökeni. Bu canlılar bizim görünür en derin köklerimiz" dedi.

Hem Kimberella hem de Dickinsonia fosilleri, Bobrovskiy tarafından 2018'de Rusya'da Beyaz Deniz yakınlarındaki kayalıklardan çıkarıldı.